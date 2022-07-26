Киевский депутат попал в антисемитский скандал, заявив, что евреи-ультраортодоксы убивают детей

Депутат Киевского городского совета Михаил Ковальчук оскандалился своим антисемитским текстом об одном из главных еврейских праздников Песах. Так, в нем он написал, что во время праздника раввины якобы призывают бесов и даже приносят человеческие жертвоприношения.

Пост Ковальчук опубликовал в социальной сети Facebook.

«Сатанизм это одна из форм иудаизма, где особое внимание уделяется именно жертвоприношениям и кормлению своих хозяев — темных сил», — написал Ковальчук.

Политик написал, что некоторые ультраортодоксальные евреи практикуют ритуальные убийства детей. Их жертвами часто якобы становятся нееврейские дети.

Отметим, что крупнейшая Всеукраинская еврейская организация, Объединенная еврейская община Украины, назвала этот пост Ковальчука антисемитским. Местные евреи напомнили о законе «О противодействии антисемитизму в Украине», а потому призвали правоохранительные органы отреагировать.

Еврейская община заявила, что такие высказывания, особенно во время военного времени, являются недопустимыми. Особенно со стороны депутата Киевского областного совета.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в Германии разрушили памятник жертвам Холокоста.

Кроме того, Курсор сообщал, что десятки надгробий разбили на еврейском кладбище в Стамбуле.