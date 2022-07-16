Десятки надгробий разбили на еврейском кладбище в Стамбуле

21:25, Сегодня
Мировые новости, Общество
еврейское кладбище фото
Фото: depositphotos.com

На сегодняшний день в Турции проживает около 15 тысяч евреев, большинство из которых проживает в Стамбуле, крупнейшем городе страны.

В Турции сообщили, что вандалы ворвались на еврейское кладбище в Стамбуле и разбили десятки надгробий. К счастью, местные правоохранители смогли задержать подозреваемых благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в квартале Хаскёй в районе Бейоглу в Стамбуле. Сперва сообщили, что повреждено лишь 36 надгробий.

Однако затем появилось заявление губернатора Стамбула Али Ерликая о том, что поврежденных надгробий уже 81.

Полиция арестовала пятерых подозреваемых. Это подростки в возрасте от 11 до 13 лет.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын осудил действия подростков.

Ранее наш сайт сообщал, что администрация Байдена обвиняет рф в антисемитизме и эксплуатации страданий евреев.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Бостоне мужчину уволили из колледжа за антисемитские граффити.

Еще напомним, что в Германии в 2021 году зарегистрировано более 2700 антисемитских актов.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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