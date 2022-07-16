Десятки надгробий разбили на еврейском кладбище в Стамбуле

На сегодняшний день в Турции проживает около 15 тысяч евреев, большинство из которых проживает в Стамбуле, крупнейшем городе страны.

В Турции сообщили, что вандалы ворвались на еврейское кладбище в Стамбуле и разбили десятки надгробий. К счастью, местные правоохранители смогли задержать подозреваемых благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел в квартале Хаскёй в районе Бейоглу в Стамбуле. Сперва сообщили, что повреждено лишь 36 надгробий.

Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir.

Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz.@TC_icisleri @TC_istanbul pic.twitter.com/8vapMNW6o8 — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) July 15, 2022

Однако затем появилось заявление губернатора Стамбула Али Ерликая о том, что поврежденных надгробий уже 81.

Полиция арестовала пятерых подозреваемых. Это подростки в возрасте от 11 до 13 лет.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын осудил действия подростков.

Ранее наш сайт сообщал, что администрация Байдена обвиняет рф в антисемитизме и эксплуатации страданий евреев.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Бостоне мужчину уволили из колледжа за антисемитские граффити.

Еще напомним, что в Германии в 2021 году зарегистрировано более 2700 антисемитских актов.