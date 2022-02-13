Бывший чиновник минобороны Израиля рассказал, готова ли Россия атаковать Украину

По словам Амоса Гилада, который на данный момент возглавляет Институт политики и стратегии в частном университете Райхмана, оценки американской разведки верные. Он отметил, что американцы пытаются сдержать Путина, раскрывая эту информацию.
Об этом он сообщил в интервью радиостанции 103 FM.
Гилад заявил о том, что Путин считает развал СССР катастрофой, а потому хочет его вернуть. При этом он сказал, что санкции – слабый инструмент и привел в пример Северную Корею, которая уже давно живет под санкциями.
Гилад думает, что Россия хочет привести к власти в Украине человека, который гарантировано остановить движение восточноевропейской страны в НАТО.
Гилад при этом заявил, что Израилю не стоит раздражать Россию, а потому правительство делает все правило, ведя одновременный диалог со Штатами и РФ.
Напомним, что американская разведка заявила, что РФ может атаковать Украину уже 15-16 февраля.
Ранее Курсор сообщал, что авиакомпании начали эвакуировать граждан Израиля из Украины.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в минобороны Израиля рассказали, как будут действовать, если РФ нападет на Украину.
Еще напомним, что главный раввин Умани посоветовал израильтянам покинуть Украину.
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