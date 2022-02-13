Бывший чиновник минобороны Израиля рассказал, готова ли Россия атаковать Украину

Бывший глава военно-политического отдела министерства обороны Амос Гилад рассказал о планах Кремля, а также о действиях правительства Израиля в таких условиях

По словам Амоса Гилада, который на данный момент возглавляет Институт политики и стратегии в частном университете Райхмана, оценки американской разведки верные. Он отметил, что американцы пытаются сдержать Путина, раскрывая эту информацию.

Об этом он сообщил в интервью радиостанции 103 FM.

Гилад заявил о том, что Путин считает развал СССР катастрофой, а потому хочет его вернуть. При этом он сказал, что санкции – слабый инструмент и привел в пример Северную Корею, которая уже давно живет под санкциями.

Гилад думает, что Россия хочет привести к власти в Украине человека, который гарантировано остановить движение восточноевропейской страны в НАТО.

Гилад при этом заявил, что Израилю не стоит раздражать Россию, а потому правительство делает все правило, ведя одновременный диалог со Штатами и РФ.

Напомним, что американская разведка заявила, что РФ может атаковать Украину уже 15-16 февраля.

Ранее Курсор сообщал, что авиакомпании начали эвакуировать граждан Израиля из Украины.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в минобороны Израиля рассказали, как будут действовать, если РФ нападет на Украину.

Еще напомним, что главный раввин Умани посоветовал израильтянам покинуть Украину.

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