В минобороны Израиля рассказали, как будут действовать, если РФ нападет на Украину

По данным МИД Израиля, к настоящему моменту с просьбой о возвращении из Украины обратились в посольство около пяти тысяч граждан из 15 тысяч, которые там находятся.

Армия обороны Израиля готовится к тому, чтобы в случае острой необходимости начать эвакуацию израильских граждан с территории Украины. Для этого еврейское государство будет использовать военные самолеты.

Об этом сообщает издание Walla со ссылкой на свои источники в министерстве обороны.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, речь идет о крайнем варианте, так как наиболее предпочтительный вариант – вывозить граждан Израиля гражданскими рейсами.

Напомним, что на заседании правительства, на котором обсуждалась ситуация вокруг Украины, было решено призвать граждан Израиля немедленно покинуть восточноевропейскую страну.

Для того, чтобы выполнить это решение, было решено организовать добавление еще нескольких гражданских рейсов из Украины в Израиль.

Напомним, что Россия сосредоточила вокруг Украины более сто тысяч военных и большое количество военной техники. Предполагается, что Кремль может решиться на полномасштабное военное вторжение уже 15-16 февраля.

Ранее Курсор сообщал, что главный раввин Умани посоветовал израильтянам покинуть Украину.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что еврейское агентство начнет эвакуацию эмиссаров из Украины.

Еще напомним, что Беннет призывает израильтян «немедленно покинуть» Украину.

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