Кремль разрешил государственным СМИ признавать неудачи и поражения в Украине – Bloomberg

У путина опасаются, что беспрекословная оптимистичная пропаганда подпитывает растущие сомнения в обществе.

Кремль позволяет государственным СМИ рассказать немного правды о затянувшейся войне путина* в Украине.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что смена подхода в информационной политике рф произошла по указке из кремля через несколько недель после того, как путин встретился с военными корреспондентами. При этом официально о встрече, которая прошла перед объявлением мобилизации 21 сентября, ничего не сообщалось.

Военкоры, известные скептицизмом в отношении военного командования, нарисовали путину ужасную картину происходящего на фронте. Они рассказывали об этом президенту на фоне контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которые освободили от оккупации почти всю Харьковскую область всего за неделю.

Участники встречи с путиным задавались вопросом после нее, получал ли президент полное представление о реальной ситуации в Украине из ежедневных докладов минобороны. До этого путин встречался с военкорами на полях петербургского международного экономического форума в июне, но тогда общение с ними никак не повлияло на президента и официальное освещение войны в Украине.

Если летом российская армия находилась в наступлении, то с конца августа она отступает почти по всем направлениям, включая уход из Харьковской области, освобождение десятков населенных пунктов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

После смены информационной политики кремля российская пропаганда активно включилась в работу.

«Вчера мы потеряли 16 населенных пунктов в Херсонской области. Что мы сегодня потеряем?» – спросила телеведущая Ольга Скабеева в передаче «60 минут» у представителя оккупационной администрации.

В свою очередь пропагандист Владимир Соловьев 4 октября в своем эфире признал, что «на полях сражений дела у нас идут неважно».

Затем в ток-шоу стали критиковать военачальников за то, что они не смогли ничего противопоставить наступлению украинских войск.

«Сложность ситуации была предсказуема. Мы все еще учимся. Я знаю, это ужасно слышать на восьмом месяце операции», – сказал военкор Александр Сладков в ток-шоу на канале «россия 1».

Не замедлила с реакцией еще одна известная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Вопрос: когда мы говорим о хаосе, частичной мобилизации, о том, почему произошло то, что произошло в Лимане, Балаклее, у нас у всех возникает один и тот же вопрос: в курсе ли наш главнокомандующий? Знает ли об этом владимир владимирович?» – спросила она.

Между тем пресс-секретарь путина дмитрий песков не ответил на просьбу прокомментировать эту статью.

Как сообщал Курсор, российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где Киеву еще только предстоит обеспечить крепкие информационные позиции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Также Курсор информировал о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!