Лавров заявил, что сделка по вывозу зерна не ограничивает россию в ведении боевых действий

18:24, Сегодня
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сергей лавров фото
Фото: depositphotos.com

Удары по Одессе вызвали резкое осуждение со стороны Организации Объединенных Наций, Европейского союза, США, Великобритании, Германии и Италии.

Глава министерства иностранных дел россии* сергей лавров заявил, что соглашения, которые были подписаны в Стамбуле, не ограничивают рф в ведении боевых действий в Украине. По его словам, россия не взяла на себя никаких обязательств в плане этого.

Именно так лавров прокомментировал удар двумя ракетами «Калибр» по порту в Одессе. Примечательно, что ранее российская сторона в ответ на запрос Турции говорила, что не имеет никакого отношения к этому удару.

Затем россияне заявили, что якобы уничтожили некую «военную инфраструктуру» в порту.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует медиков из-за огромного количества раненых солдат.

Также наш сайт писал, что россия начала истерически требовать переговоры, так как осознала свое поражение в войне.

Еще напомним, что россияне похитили почти 450 тысяч украинских детей и намерены использовать их как «живой щит».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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