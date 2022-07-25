Лавров заявил, что сделка по вывозу зерна не ограничивает россию в ведении боевых действий

Удары по Одессе вызвали резкое осуждение со стороны Организации Объединенных Наций, Европейского союза, США, Великобритании, Германии и Италии.

Глава министерства иностранных дел россии* сергей лавров заявил, что соглашения, которые были подписаны в Стамбуле, не ограничивают рф в ведении боевых действий в Украине. По его словам, россия не взяла на себя никаких обязательств в плане этого.

Именно так лавров прокомментировал удар двумя ракетами «Калибр» по порту в Одессе. Примечательно, что ранее российская сторона в ответ на запрос Турции говорила, что не имеет никакого отношения к этому удару.

Затем россияне заявили, что якобы уничтожили некую «военную инфраструктуру» в порту.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует медиков из-за огромного количества раненых солдат.

Также наш сайт писал, что россия начала истерически требовать переговоры, так как осознала свое поражение в войне.

Еще напомним, что россияне похитили почти 450 тысяч украинских детей и намерены использовать их как «живой щит».