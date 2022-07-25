Россия мобилизует медиков из-за огромного количества раненых солдат

Войска рф* несут в Украине огромные потери. На сегодня в военных госпиталях рф уже не справляются с большим количеством раненых во время боевых действий в Украине, поэтому власти приняли решение о проведении мобилизации медицинского персонала.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Большое количество раненых в подразделениях вс рф, вовлеченных в ведение боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории россии. Оказалось, что их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов. Потому руководство рф принято решение о проведении мобилизации (в том числе в москве) медицинского персонала, рассказали разведчики.

Мобилизация коснется специалистов почти всех медицинских специальностей, но основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Эти мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности, отметили в ГУР.

Согласно данным разведчиков, в дальнейшем мобилизованных медиков планируется направлять на временно оккупированные территории Украины, в частности в Луганск, Донецк, Мариуполь. Медицинский персонал нехирургической специальности планируется «оптимизировать» для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и т.д.

В отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории Донецкой области захватчики размещают автобусы, в которых обустроены «мобильные медицинские поликлиники». Утверждается, что их задача – прием больных среди местных жителей. Впрочем, при осмотре в таких «пунктах» больных заставляют сдавать кровь для нужд «защитников армии «днр» и российских военнослужащих.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.