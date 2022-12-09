Лукашенко: Мерседес не завелся, пришлось заводиться самому

Делегация самопровозглашенного диктатора вынуждена была пешком идти на заседание ЕАЭС в Бишкеке.

9 декабря в столице Кыргызстана Бишкеке проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Неприятный конфуз произошел с президентом Беларуси Лукашенко, который пришел на заседание пешком.

Лукашенко пожаловался на досадное ЧП президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Вся делегация самопровозглашенного диктатора вынуждена была пешком идти на встречу.

«Mercedes слабо заводится, пешком пришел», — пояснил Лукашенко.

Ранее Курсор писал, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко. На Лукашенко пытается надавить россия, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.

Курсор сообщал, что президент российской федерации долгое время инвестировал в Беларусь, потому что хотел установить над государством контроль. И ему практически это удалось, но заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко официально вступить в войну против Украины он не может.

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.

Наша редакция писала, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».