Украинская разведка рассказала, может ли россия использовать ядерное оружие

Сейчас в россии* проводят учения по развертыванию ядерного оружия, а потому не стоит исключать, что путин* пойдет на подобный преступный шаг в будущем или ближайшей перспективе.

Об этом сообщает «РБК-Украина«.

Признаков того, что он завтра применит такое оружие, нет, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Но там постоянно проводятся тренировки, именно назначенные, плановые тренировки по развертыванию ядерного оружия, перемещению боезаряда, подготовка носителей ядерного оружия к применению.

«Носители есть – это те же самые Ту-22, Ту-95, Ту-160, носители системы «Калибр», которые находятся в Черном море, также могут нести тактический ядерный боезаряд. То есть такая угроза остается и мы это понимаем», – рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

Дополнительно Скибицкий прокомментировал информацию о подготовке в россии* к объявлению всеобщей мобилизации. По его словам, такой сценарий не исключается, но все же если путин не объявил войну – нет основания для проведений всеобщей мобилизации.

Если руководству рф придется пойти на такой шаг, тогда пропаганде нужно будет объяснять отсутствие успехов или выдумывать другие причины для мобилизации. Также Скибицкий заявил, что россия* готова вести войну на истощение, что есть желанием как путина, так и огромного количества населения рф*. Кроме этого, журналисты спросили, есть ли признаки ухудшения физического здоровья президента рф.

«Во-первых, эта информация скрывается. Состояние его здоровья сложное. Но он будет воевать до конца своих дней. Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ложно. У него одна цель и он ее озвучил: «Петр I воевал 21 год, значит, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю то, о чем я мечтаю». Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение», – поделился Скибицкий.

Ранее специалисты назвали страны, которые могут лучше всего пережить ядерную войну.

Кроме этого, Скибицкий рассказал о количестве ракет, которые остались у рф.

Также «Курсор» сообщал, что в Украине рассказали о том, чем победа россии может обернуться для всего мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!