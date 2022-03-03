50 гражданам Украины запретили въезд в Израиль за первые пять дней войны

По данным Управления народонаселения, 16% владельцев украинских паспортов подали заявки на въезд в страну, но им было отказано. 1 марта процедуру изменили, так что любой украинец, у которого есть израильская семья и которая может гарантировать, что он не поселится в Израиле, может въехать.

За первые пять дней войны в Израиль въехали 303 гражданина Украины, 50 из них получили отказ во въезде, что составляет около 16%, согласно опубликованным данным Управления народонаселения.

По данным Управления, с утра 1 марта в Израиль прибыли 97 пассажиров с украинскими паспортами, из которых только двое получили отказ. Низкое количество отказов в этот день связано с тем, что 1 марта процедура въезда украинцев в страну изменилась, так что любой украинец, у которого есть израильская семья и которая может гарантировать, что он не поселится в Израиле, может въехать.

В Управлении сообщили, что один из двух пассажиров, которому отказали 1 марта от въезда в страну, прибыл из Грузии и был возвращен туда из-за так называемой «заимствованной личности», то есть использования поддельных документов, а другой прибыл из Польши и также был возвращен, потому что хотел поселиться в Израиле.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.