Украинские военные погнали оккупантов и вышли на административные границы РФ в Сумской области

Украинские защитники пошли в контрнаступление. На северо-востоке страны они смогли выйти на границы Украины, погнав российских оккупантов со своей земли.

Украине борется с Россией в полномасштабной войне уже восьмой день. И вот по состоянию на сегодня украинские военные, а также пограничники смогли выйти на линию государственной границы Украины в Сумской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на странице в Facebook.

«Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!» — сообщил он.

Кроме того, Данилов сказал, что российское руководство приближается к тому, чтобы оказаться под трибуналом в Гааге.

Ранее редакция нашего портала писала, что за неделю в Украине погибли 9 тысяч российских военных.

Кроме того, Курсор сообщал, что глава Минобороны Украины заявил, что никто не думал, что его страна продержится неделю.

Еще напомним, что украинские силы уничтожили три самолета и два вертолета РФ за прошлые сутки.

Казахстан сохраняет нейтралитет в войне Украины с Россией.

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