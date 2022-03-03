Украинские военные погнали оккупантов и вышли на административные границы РФ в Сумской области

Украине борется с Россией в полномасштабной войне уже восьмой день. И вот по состоянию на сегодня украинские военные, а также пограничники смогли выйти на линию государственной границы Украины в Сумской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на странице в Facebook.
«Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины!» — сообщил он.
Кроме того, Данилов сказал, что российское руководство приближается к тому, чтобы оказаться под трибуналом в Гааге.
Ранее редакция нашего портала писала, что за неделю в Украине погибли 9 тысяч российских военных.
Кроме того, Курсор сообщал, что глава Минобороны Украины заявил, что никто не думал, что его страна продержится неделю.
Еще напомним, что украинские силы уничтожили три самолета и два вертолета РФ за прошлые сутки.
Казахстан сохраняет нейтралитет в войне Украины с Россией.
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