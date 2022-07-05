Лукашенко заявил, что мирового голода не удастся избежать

По его словам, весь мир пугают большим голодом. В сложившейся ситуации виноват якобы именно Запад, который ввел санкции против россии и Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у мира не получится избежать большого голода. И причиной тому будет не только блокирование экспорта зерна из Украины.

По его словам, во всем виноват, конечно же, «коварный» Запад.

«Вы видите беспомощность, с которой целая ООН пытается предотвратить неизбежный кризис. 50 стран мира критически от них зависят. Так это еще цветочки», — сказал Лукашенко.

По его словам, все дело в санкциях в отношении удобрений и нефтерподуктов, которые грозят сорвать агросезоны и обрушить рынки продовольствия.

Напомним, что страны Запада ввели против россии* и Беларуси санкции из-за того, что путинский режим начал кровавую войну против Украины. Полномасштабное вторжение началось 24 февраля. Санкции ужесточаются на протяжении всей войны. Решительность Запада также вызвана военными преступлениями, которые совершают российские военные.

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