В Украине рассказали, почему ни в коем случае нельзя договариваться с путиным

Если владимир путин проиграет в Украине, то его политическая карьера будет окончена. Также начнутся трансформации в самой россии.

Президент россии* владимир путин ненавидит Украину и украинцев. Это иррационально. Именно поэтому с ним договориться невозможно.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

По словам Подоляка, российские элиты ненавидят украинцев и Украину. Они хотят, чтобы этого народа и страны не существовало.

«Поэтому любой формат договоренностей с Россией, даже если мы оставим им территории, которые они контролировали до 23 февраля, это будет снова «отложена война»», — сказал Подоляк.

При этом, если путин проиграет в Украине, то его политическая карьера будет закончена. Кроме того, начнутся процессы трансформации в самой россии.

Что касается переговорного процесса между Украиной и россией, то он на данный момент, как заявил Подоляк, на паузе.

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