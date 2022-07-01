Массовые протесты в Узбекистане: видео с места событий

Очевидцы утверждают, что активных участников митинга задержали. Также сотрудники правоохранительных органов задерживают местных журналистов и блогеров, выступающих против поправок в Конституцию.

1 июня начались масштабные протесты в Узбекистане. Протестовать вышли жители республики Каракалпакстан. Согласно изменениям Конституции, крупнейший регион страны лишают автономии права выхода из состава Узбекистана.

Именно это изменение и вызвало возмущение жителей республики, пишет Радио Азаттык.

Столица Каракалпакстана – город Нукус. Именно там на улицах собрались тысячи людей. Оппозиционеры координируют действия с протестующими.

Кроме того, протесты прошли в Чимбае и Муйнаке. По словам свидетелей, самых активных протестующих задерживают силовики. Кроме того, под арест попадают местные журналисты и блогеры, которые выступают против новых поправок в Конституцию.

В сети появились видео с места событий. На них можно увидеть самих протестующих, а также силовиков в полном обмундировании:







Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Польша достроила забор на границе с Беларусью. В Польше после пяти месяцев работы завершено строительство забора высотой 5 метров на границе с Беларусью. Об этом в четверг, 30 июня, сообщило Польское пограничное агентство.

Также Курсор писал, что в Украине допросили российского солдата, убивавшего мирных жителей в Мариуполе.

Еще напомним, что Лукашенко начал угрожать всем странам бывшего СССР.