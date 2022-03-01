С начала полномасштабной войны российские войска потеряли 5700 солдат и офицеров

Украинская армия продолжает давать отпор агрессору. Россия несет рекордные для себя потери за такие короткие сроки. Уничтожается большое количество техники, тысячи российских матерей, жен и детей не дождутся своих мужчин дома.

За пять дней войны в Украине погибли 5 710 российских военных. Также около 200 человек были взяты в плен.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также уничтожено и повреждено 29 вражеских самолетов, 29 вертолетов, 198 танков, 846 ББМ, 77 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 24 РСЗО, 60 цистерн с ГСМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 катера, 305 единиц автомобильной техники.

В Генштабе отметили, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Российские войска запустили ракету в здание Харьковской областной администрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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