Медведев прокомментировал решение Евросоюза по потолку цен на газ

Бывший президент рф дмитрий медведев* не оставил без внимания решение ЕС касательно цен на газ.

По словам заместителя председателя Совета безопасности россии дмитрия медведева*, решение о введении потолка цен на газ, принятое Европейским союзом, «дурацкое». Он добавил, что жителей Европы ожидает «обнищание».

Об этом он написал в Telegram.

«Как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к российской федерации, исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские», — заявил Медведев.

По его словам, это решение было принято Евросоюзом «от бессилия как-либо повлиять на текущую ситуацию». Также это все скажется на обычных жителях Европы, которых ожидает бедность.

19 декабря страны-члены ЕС смогли согласовать лимит цен на природный газ в размере 180 евро за МВт·ч или около 1 850 евро за тысячу кубометров.

Ранее, 5 декабря, более 30 стран мира ввели потолок цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель.

Ранее Курсор писал, что глава Еврокомиссии заявила, что газовый шантаж россии полностью провалился. По словам Урсулы фон дер Ляйен, хранилища газа в Европе заполнены на 90%.

Стало известно, что еще одна европейская страна полностью отказалась от российского газа. По словам чиновников, цена на «голубое топливо» для потребителей не изменится.

Как сообщал Курсор, в сентябре российская федерация пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.