По словам заместителя председателя Совета безопасности россии дмитрия медведева*, решение о введении потолка цен на газ, принятое Европейским союзом, «дурацкое». Он добавил, что жителей Европы ожидает «обнищание».
Об этом он написал в Telegram.
«Как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к российской федерации, исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские», — заявил Медведев.
По его словам, это решение было принято Евросоюзом «от бессилия как-либо повлиять на текущую ситуацию». Также это все скажется на обычных жителях Европы, которых ожидает бедность.
19 декабря страны-члены ЕС смогли согласовать лимит цен на природный газ в размере 180 евро за МВт·ч или около 1 850 евро за тысячу кубометров.
Ранее, 5 декабря, более 30 стран мира ввели потолок цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель.
Ранее Курсор писал, что глава Еврокомиссии заявила, что газовый шантаж россии полностью провалился. По словам Урсулы фон дер Ляйен, хранилища газа в Европе заполнены на 90%.
Стало известно, что еще одна европейская страна полностью отказалась от российского газа. По словам чиновников, цена на «голубое топливо» для потребителей не изменится.
Как сообщал Курсор, в сентябре российская федерация пригрозила Европейскому Союзу повышением цен на газ — якобы из-за «недальновидной» политики ЕС. В частности, по словам вице-премьера рф Александра Новака, «недальновидная» политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.
Напомним, что заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!