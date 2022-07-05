Методичка для кандидатов: как в партии «единая россия» заставляют лгать россиянам о войне в Украине

Самая влиятельная партия россии выпустила методичку для кандидатов на выборах, в которой собраны самые главные мифы, распространяемые российской пропагандой.

Отделение партии «единая россия*» в москве подготовило для своих кандидатов на муниципальных выборах специальную методичку по освещению войны в Украине.

Об этом пишет российское оппозиционное издание Медуза.

Так, в методичке не обошли стороной исторический вопрос отношений россии с Украиной. В документе сказано, что русские, украинцы и белорусы – наследники Киевской Руси. При этом Украины никогда не была самостоятельным государством. Она должна быть частью россии, ее приграничной территорией.

Кандидатам предлагается ругать Ленина и Хрущева, которые якобы способствовали развитию национализма в Украине. А вот хвалить надо Сталина за его авторитарное правление.

Что касается оккупированных территорий, то россия якобы будет делать все, чтобы восстановить мирную жизнь в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Россияне, согласно методичке, не оккупируют украинские земли, а освобождают живущих на них людей от «нацистского режима» в Киеве.

В методичке также сказано, что войну в Украине развязал Запад, чтобы ослабить и уничтожить россию. Там написаны размышления путина о некоем «однополярном мире», сформированном после развала Советского Союза. США якобы увидели угрозу в новой россии и захотели ее ликвидировать.

Также в методичке упоминается, что к российским солдатам нужно относиться как к героям, которые «освобождают украинцев от нацистов». Нужно слепо повторять, что «специальная военная операция» закончится полной победой рф. Более того, россияне не зверствуют и не терроризируют мирное население Украины. А все доказательства и подтверждения этому в методичке приказано называть «приемами пропаганды».

Ранее наш сайт сообщал, что Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине.

Еще напомним, что названо условие, при котором россия немедленно прекратит войну против Украины.

Также редакция Курсора писала, что в россии пожаловались на несправедливый мир и пригрозили не останавливаться в войне против Украины.