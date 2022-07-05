Методичка для кандидатов: как в партии «единая россия» заставляют лгать россиянам о войне в Украине

Отделение партии «единая россия*» в москве подготовило для своих кандидатов на муниципальных выборах специальную методичку по освещению войны в Украине.
Об этом пишет российское оппозиционное издание Медуза.
Так, в методичке не обошли стороной исторический вопрос отношений россии с Украиной. В документе сказано, что русские, украинцы и белорусы – наследники Киевской Руси. При этом Украины никогда не была самостоятельным государством. Она должна быть частью россии, ее приграничной территорией.
Кандидатам предлагается ругать Ленина и Хрущева, которые якобы способствовали развитию национализма в Украине. А вот хвалить надо Сталина за его авторитарное правление.
Что касается оккупированных территорий, то россия якобы будет делать все, чтобы восстановить мирную жизнь в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Россияне, согласно методичке, не оккупируют украинские земли, а освобождают живущих на них людей от «нацистского режима» в Киеве.
В методичке также сказано, что войну в Украине развязал Запад, чтобы ослабить и уничтожить россию. Там написаны размышления путина о некоем «однополярном мире», сформированном после развала Советского Союза. США якобы увидели угрозу в новой россии и захотели ее ликвидировать.
Также в методичке упоминается, что к российским солдатам нужно относиться как к героям, которые «освобождают украинцев от нацистов». Нужно слепо повторять, что «специальная военная операция» закончится полной победой рф. Более того, россияне не зверствуют и не терроризируют мирное население Украины. А все доказательства и подтверждения этому в методичке приказано называть «приемами пропаганды».
Ранее наш сайт сообщал, что Шойгу рассказал, когда закончится война в Украине.
Еще напомним, что названо условие, при котором россия немедленно прекратит войну против Украины.
Также редакция Курсора писала, что в россии пожаловались на несправедливый мир и пригрозили не останавливаться в войне против Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!