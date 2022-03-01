Международный суд проведет слушания по Украине на следующей неделе

Международный суд ООН рассмотрит обвинения Украины против Российской Федерации, согласно которым РФ обвиняется в геноциде и военных преступлениях.

Международный суд ООН сообщил, что 7 и 8 марта проведет слушания по делу о войне в Украине в связи с усилением боевых действий.

«Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, проведет публичные слушания по делу «Обвинения в геноциде согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» (Украина против Российской Федерации) в понедельник 7 и вторник 8 марта 2022 года», — говорится в заявлении суда.

Курсор ранее писал, что российские войска нанесли удар по киевской телевышке недалеко от Бабьего Яра. Оккупанты из РФ начали атаковать коммуникационные объекты Украины — первым из них стала главная телевышка столицы, в которую были направлены три ракеты.

Кроме того, над Харьковом сбили российский самолет, который бомбил жилые дома. Украинская противовоздушная оборона продолжает сбивать российские самолеты и ракеты. Теперь был сбит самолет, пилоты которого осуществляли военные преступления.

В сети показали, во что российские захватчики превратили небольшой украинский город Ахтырка. Небольшой город Ахтырка в Сумской области пытаются захватить российские войска. Населенный пункт с населением примерно 47 тысяч человек держит оборону, за что оккупанты нещадно его расстреливают ракетами, бросают бомбы.

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