Министерство обороны РФ объявило режим тишины

Согласно договоренностям Украины и РФ, открываются гуманитарные коридоры для жителей осажденных Мариуполя и Волновахи, доставки гуманитарной помощи и вывоза раненых.

Уже 5 марта, с девяти утра по Киеву, российские военные должны соблюдать так называемый «режим тишины». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Такую информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так, открываются гуманитарные коридоры для того, чтобы вывезти жителей из Мариуполя и Волновахи – населенных пунктов, которые находятся в осаде.

В РФ сообщили, что все коридоры и маршруты вывоза гражданских согласованы с украинской стороной.

Стоит отметить, что мэр того же Мариуполя Вадим Бойченко пока не подтвердил точного времени начала режима тишины. По его словам, сроки еще уточняются.

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