Министр культуры Украины рассказал, есть ли у страны шансы «вернуть» Евровидение

Министр культуры Украины заявил о том, что организаторы конкурса даже не обсуждали с его страной варианты проведения Евровидения — Украину просто поставили перед фактом, что конкурс пройдет в Великобритании.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в его министерстве в очень сжатые сроки подготовили для организаторов Евровидения презентацию о том, где можно провести конкурс в стране.

Однако буквально за пол часа до выпуска пресс-релиза им позвонили и сообщили, что конкурс переносится в Великобританию.

Министр отметил, что никакого обсуждения не было — Украину просто поставили перед фактом. Более того, Ткаченко разочаровала позиция организаторов: «Желаем вам удачи в следующем году, тогда мы и проведем у вас Евровидение».

Александр Ткаченко заявил, что будет делать все для того, чтобы конкурс был проведен в Украине или на условиях Украины в коллаборации с другими странами.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании выступил за проведения Евровидения в Украине.

«Впереди ещё целый год. До начала Евровидения всё будет хорошо, и я надеюсь, что украинцы его получат», — заявил британский премьер.

Курсор ранее писал, что в Украине отреагировали на отказ организаторов от проведения конкурса. Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко выразил свое несогласие с позицией Европейского вещательного союза. Напомним, что организаторы конкурса Евровидение отказались организовывать мероприятие в 2023 году в Украине, несмотря на ее победу, из-за войны с россией*.

Также сообщалось, что победители Евровидения-2022 из Украины продали свою награду за 900 тыс. долл. Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra и известный украинский ведущий Сергей Притула, который с момента начала войны активно помогает украинской армии, продали хрустальный микрофон ‎Евровидения-2022 за $900 тысяч на благотворительном аукционе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!