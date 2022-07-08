Министр обороны Украины заговорил о распаде россии

Также Алексей Резников поблагодарил страны Балтии, Великобританию и Польшу за большую поддержку Украины в войне против российских оккупантов.

Как рассказал глава министерства обороны Украины, существует три сценария окончания войны Украины с россией*. Один из них предполагает распад российской федерации.

Об этом он рассказал во время конференции Forbes «Строим вместе».

Три варианта окончания войны следующие:

Очередные «жертвы доброй воли» со стороны российского руководства. Украина выйдет на границы 24 февраля 2022 года. Затем начнутся переговоры по поводу оккупированной ранее части Донбасса ы полуострова Крым.

Второй вариант – постепенная борьба с российскими оккупантами с помощью современного оружия Запада.

Третий вариант – парад суверенитетов в самой россии и ее развал. Правда, этот сценарий будет самым длинным, однако, как заявил Резников, теперешнее поколение его застанет.

Ранее Курсор писал, что украинские десантники показали, как взорвали танковую роту россиян во время их наступления.

Также мы сообщали, что Песков заявил, что россия использует лишь малую часть своих сил в войне против Украины.

Еще наш сайт сообщал, что солдаты рф разрушают дома, воруют авто и мародерят в захваченной Луганской области.