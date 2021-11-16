Минобороны Армении опубликовало кадры уничтожения военной техники Азербайджана

Представители министерства обороны Армении представили видео, на которых, по их словам, зафиксирован момент уничтожения военной техники, принадлежащей Азербайджану.

На кадрах, как сообщается, горящие останки трех БМП и грузовика Урал.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале минобороны Армении.

Однако каких-либо деталей и обстоятельств уничтожения этой военной техники представители армянского военного ведомства не приводят.

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