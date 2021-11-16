Минобороны Армении опубликовало кадры уничтожения военной техники Азербайджана

На кадрах, как сообщается, горящие останки трех БМП и грузовика Урал.
Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале минобороны Армении.
Однако каких-либо деталей и обстоятельств уничтожения этой военной техники представители армянского военного ведомства не приводят.
Глава минобороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
В Армении настаивают на военном вторжении Азербайджана и грубом нарушении подписанного договора.
В России пообещали приложить усилия, чтобы мирно урегулировать инцидент.
Курсор уже сообщал, что Армения обвинила Азербайджан в нападении.
В Армении сообщили о новом вооруженном столкновении на границе с Азербайджаном.
Объявлены результаты парламентских выборов в Армении.
Глава правительства Армении сообщил о своей отставке и досрочных выборах.
Сотрудников минобороны Армении на вертолетах спасают от протестующих.
Премьер-министр Армении после длительных протестов решил уйти в отставку.
Верховный суд Армении закрыл уголовное дело против экс-президента. 66-летний Кочарян, занимавший пост президента в 1998-2008 годах, был обвинен в нарушении конституционного порядка, направив полицию для разгона протестующих в Ереване в марте 2008 года. Восемь демонстрантов и двое полицейских погибли в ходе столкновений, а 250 человек получили ранения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал попытку военного переворота.
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