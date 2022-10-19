В Беларуси начали раздавать повестки: кто получает

С начала полномасштабного вторжения россии* в Украину Беларусь используется президентом рф владимиром путиным в качестве военного полигона.

В Беларуси начали массово раздавать повестки для явки в военкомат якобы для уточнения данных. В Министерстве обороны республики настаивают на том, что все это — «стандартная проверка».

Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

«При этом вызов граждан для беседы проводится в рабочем порядке, в том числе по телефону и повестками», — заявили в ведомстве и добавили, что в Беларуси не проводят каких-либо мобилизационных мероприятий.

«Известно, что повестки рассылают, в том числе дембелям 5-й ССО в г. Марьина Горка. Их вызывают на военные сборы, которые согласно повестке пройдут с 21 октября по 4 ноября. Кроме того, есть данные, что повестки приходят бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также дембелям ВДВ», — сообщает «Беларускі Гаюн».

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщают, что Беларусь готовится к мобилизации. Власти Беларуси, вероятно, готовятся к экскалации на границе с Украиной.

Курсор писал, что Беларусь ввела режим «контртеррористической операции». Беларусь опасается наступления из соседних стран.

Также в Беларуси пожаловались на Украину: «Испытываем на себе давление». В Беларуси заявили, что Украина подорвала пограничные мосты.

Сообщалось, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения. Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

Кроме этого, Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине. Он сказал, что «в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие».

Как сообщал Курсор, беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины.

Курсор писал, что директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что один из самых больших вызовов войны после того, как президент рф владимир путин объявил о мобилизации в рф — открытие второго фронта со стороны Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!