Морской бой: в россии огромный танкер потопил рыбацкую лодку

Момент столкновения российского танкера «Суздаль» и небольшой рыбацкой лодки попали в сеть. Рыбаки чудом успели спастись из ловушки.

В российском Ростове произошло столкновение крупного танкера «Суздаль» и небольшой рыболовецкой моторной лодки.

Прибрежная часть, где проплывал танкер, была заполнена рыбаками на небольших суденышках. Очевидно, капитан крупного корабля не посчитал их деятельность достойной внимания, поскольку не заметить такого количества преград по ходу своего судна он точно не мог.

В видео, попавшем в сеть, запечатлен сам момент катастрофы.

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Ранее Курсор сообщал, что стали известны подробности падения российского истребителя на жилой дом в Иркутске. Пожар, возникший в Иркутске на месте крушения военного самолета Су-30, распространился на площадь более 200 квадратных метров. Предварительно жертв среди жильцов дома нет.

Также наш сайт информировал, что в Иерусалиме прошла акция в поддержку Украины. Акция против решения не предоставлять Украине вооружения прошла перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме. Ее организовали активисты «Israeli Friends of Ukraine».

Наш сайт писал ранее, что стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь. Армия российских оккупантов продолжает терроризировать украинцев всеми возможными способами.

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