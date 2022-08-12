На российско-эстонской границе выстроилась очередь из желающих покинуть россию

Пробка на границе между россией и Эстонией может быть связана с тем, что парламентарии Эстонии одобрили запрет на въезд россиян с эстонскими визами. Закон вступит в силу 18 августа 2022 года.

Более 700 автомобилей выстроились в ряд у контрольно-пропускного пункта вблизи Нарвы, россия*. В них — желающие пересечь границу с Эстонией и выехать из россии.

По словам очевидцев, в очереди стоят 753 автомобиля. Из них 297 — легковые автомобили.

Водители, которым удалось заранее забронировать очередь, ждут по десять часов на открытой местности при любых погодных условиях. Вновь прибывшим россиянам в своих авто придется ждать сутки.

Россияне жалуются, что очередь движется очень медленно.

Кроме того, на эстонской границе очередь обслуживает только один пограничник.

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