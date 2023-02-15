Над Киевом уничтожили вражеские воздушные шары: первые подробности

Предварительно в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 6 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По уточняемой информации это были воздушные шары, которые перемещаются в пространстве под действием ветра. Эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведборудование.

По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров было выявление и истощение нашей ПВО. Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов.

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«Курсор» сообщал, что рф пытается скрыть огромные потери с помощью кремации.

Помимо этого в россии солдат совершил суицид и оставил записку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!