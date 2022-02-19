Наемники из РФ прибыли в Донецк с целью провокаций — разведка

Украинская разведка сообщает, что в Донецк приехала группа наемников «ЧВК Вагнера». Совместно со спецслужбами РФ они должны провести серию терактов для того, чтобы обвинить в этом Украину.

О прибытии российских наемников на Донбасс сообщили в оперативно-тактическое группе «Восток». Задача наемников состоит в том, чтобы создать для России повод для дальнейшей эскалации.

Об этом «Восток» написала на своей странице в Facebook.

Сами же украинские военные сообщают, что не планировали никаких натуральных операций на Донбассе.

Между тем, 19 февраля в результате новых обстрелов со стороны боевиков был убит один украинский военнослужащий. Так, капитан ВСУ получил ранение осколком снаряда. Это произошло к северо-западу от Дебальцево на границе с Луганской областью.

Ранее редакция Курсора сообщала, что боевики на Донбассе обстреляли насосную станцию, оставив без воды 50 населенных пунктов. На сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса» сообщили, что два трансформатора были повреждены боеприпасами. В результате 47 населенных пунктов остались без воды, так как перестали работать четыре фильтровальные станции.

Кроме того, мы писали, что в СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину. Примерно 40 или даже 50 процентов войск, который сосредоточены вокруг возле границ Украины, готовы пойти в атаку.

Еще напомним, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину.

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