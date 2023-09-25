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Названы города Европы, где самый грязный воздух

11:23, Сегодня
Новости СНГ
загрязнение воздуха фото
Фото: pixabay.com
Только четыре страны не превышают здоровые нормы.

Загрязненный воздух влияет на здоровье и может привести к серьезным проблемам, и как оказалось, около 98 процентов европейцев вынуждены дышать таким воздухом, поскольку в нем концентрация пыли и вредных веществ превышает допустимые нормы.

Об этом пишет DW.

Результаты исследования показали, что тяжело дышится практически во всей Европы, только в четырех странах показатели находятся в пределах нормы: в Швеции, Исландии, Финляндии и Норвегии.

Эксперты говорят, что качество воздуха в Европе лучше, чем в других точках планеты, например, в Индии, но его уровень все равно способен навредить состоянию организма. Сейчас самые худшие показали зафиксированы в долине реки По (Италия). Не лучше ситуация в Барселоне (Испания), Париже (Франция) и Афинах (Греция).

"Курсор" писал ранее, что в конце августа 2023 года министерство охраны окружающей среды Израиля опубликовало отчет, где указало предприятия, которые сильнее всего загрязняют воздух в стране.

Еще мы писали, что эксперты из Колумбийского университета проанализировали данные почти 10 миллионов человек, у которых диагностировали переломы. Выяснилось, что даже незначительное повышение уровня загрязняющих частиц в атмосфере способно увеличить вероятность образования переломов у пожилых людей.

Напомним, что польские ученые смогли сделать специальную пушку для очистки воздуха. Это "оружие" использует звуковые волны для того, чтобы отбрасывать токсические частицы на более высокие слои атмосферы.

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