Кандидат в депутаты в Болгарии от пророссийской партии «Возрождение» Атанас Штефанов выбросил с балкона мэрии Софии флаг Украины и обвинил украинцев в фашизме.

Об этом сообщает маргинальная болгарская партия Мир в Facebook и ресурс News.bg.

На опубликованном видео политик снял флаг со здания мэрии Софии и сбросил его с балкона под крики «Ура!». По словам Штефанова, в болгарских учреждениях нужно вывешивать исключительно флаг Болгарии, а в отношении каких-либо иностранных флагов это не распространяется.

Он говорит, что снятие флага является протестом против «преднамеренного разделения болгарского общества и попытки втянуть Болгарию в катастрофическую войну, приняв сторону в конфликте». Кандидат в депутаты считает, что его стране нужно быть «зоной мира».

Во время снятия флага Штефанов кричал: «Вон из Болгарии, фашистские украинцы».

«Мы сняли фашистский флаг, которому там наверху не место. Ему там давно не место. Смерть фашизму, мы не будем узаконивать фашистов и Холокост», – заявил он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!