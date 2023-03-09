На Бали задержали российского телеведущего, после чего он улетел в Израиль – СМИ

На Бали задержали российского телеведущего Михаила Шаца, на выступление которого пришла полиция.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В среду, 8 марта, Шац выступал с сольным стендап-концертом вблизи Денпасара. Перед началом мероприятия туда пришла полиция.

По предварительным данным, россиянин подозревается в нарушении миграционных законов. Стендап отменили, а приобретшим билеты пообещали вернуть деньги. После несостоявшегося выступления Шац улетел в Тель-Авив.

Отметим, что Михаил Шац является российским телеведущим, шоуменом, юмористом, актером театра и кино, врачом анестезиолог-реаниматолог, участником КВН, членом Академии российского телевидения с 2007 года и попечительского совета благотворительного фонда «Созидание», бывшим продюсером спецпроектов телеканала СТС. В прошлом он был женат на телеведущей Татьяне Лазаревой.

По его словам, в марте прошлого года он покинул *российскую федерацию в связи с началом вторжения в Украину. Сейчас Шац живет в Израиле, гражданство которого оформил в 2016 году. 2 сентября минувшего года минюст рф внёс Шаца в реестр СМИ — «иностранных агентов».

Ранее посольство Украины в Израиле высказалось об атаке 9 марта и заявило, что «нужно больше систем ПВО».

Также «Курсор» сообщал, что путинская пропагандистка скабеева рассказала, как британцы начали есть грызунов из-за голода.

Помимо этого мы писали, что в россии беременным женщинам ко дню 8 марта разослали букеты с гранатой и запиской, где содержатся угрозы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!