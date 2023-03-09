В московском метро мужчина толкнул под поезд подростка: жуткое видео

В *москве (россия) посреди метро мужчина толкнул под поезд подростка, после чего его задержали.

Это произошло на станции Киевская кольцевой линии. Удивительно, но упавший на рельсы парень смог выжить, его должны осмотреть врачи.

Установлено, что его толкнул мужчина 1961 года рождения. Правонарушителя задержали, сейчас мотивы его поступка выясняют.

Ранее мы рассказывали, что россия готовит новую волну мобилизации на Донбассе, будут привлекать даже несовершеннолетних.

«Курсор» сообщал, что путинская пропагандистка скабеева рассказала, как британцы начали есть грызунов из-за голода.

Помимо этого в рф беременным женщинам ко дню 8 марта разослали букеты с гранатой и запиской, где содержатся угрозы.

Также наш сайт писал, что собака спасла хозяина от ракетного удара в Украин.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!