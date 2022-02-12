Не стало известной советской актрисы Зинаиды Кириенко

Еще вчера в больнице, в которую, по сообщению российских СМИ, Кириенко доставили в бессознательном состоянии, у актрисы диагностировали рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт.

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко умерла. На момент смерти ей было 88 лет. Это произошло ночью 12 февраля. Ранее она была госпитализирована с коронавирусом.

Напомним, что самая известная роль актрисы была в фильме «Тихий дон» по роману Михаила Шолохова. Картина была снята в 1958 году. В картине она играла Наталью Мелехову.

Затем она играла в таких фильмах как «Любовь земная», «Два капитана», Казаки» и прочих. Это уже не говоря о большом количестве ролей в театральных постановках.

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