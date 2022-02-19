Немецкая авиакомпания я Lufthansa приостановила рейсы в Украину

Lufthansa — флагманский авиаперевозчик Германии, а также крупнейший авиаконцерн Европы, куда входят также компании Swiss International Airlines и Austrian Airlines.

Самая крупная авиакомпания Германии Lufthansa временно приостановила рейсы в Киев, а также обратные рейсы. Все приостановлено с 21 по 28 февраля. В самой компании заявили, что седлат за тем, как ситуация развивается в Украине.

Кроме того, авиакомпания Austrian Airlines также приостановила полеты в Киев, а также в Одессу.

Также Франция, Германия и Австрия призвали своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Украины.

Ранее Курсор сообщал, что НАТО призывает к проведению дополнительных переговоров с Россией для разрядки кризиса в Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в субботу, что он направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением провести дополнительные переговоры, чтобы разрядить возможный конфликт в Украине.

Кроме того, мы писали, что боевики на Донбассе обстреляли насосную станцию, оставив без воды 50 населенных пунктов. На сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса» сообщили, что два трансформатора были повреждены боеприпасами.

Еще напомним, что российские СМИ запустили фейк о взрыве снаряда около границы с Украиной. СМИ РФ сообщили, что взрыв прозвучал в 1 км от границы с Украиной на территории Тарасовского района Ростовской области.

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