НАТО призывает к проведению дополнительных переговоров с Россией для разрядки кризиса в Украине

Генеральный секретарь НАТО заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что нет никаких признаков отступления России от границ Украины — несмотря на то, что на этой неделе Россия заявила, что начала выводить войска.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в субботу, что он направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением провести дополнительные переговоры, чтобы разрядить возможный конфликт в Украине, но предупредил Москву об опасности выдвижения невыполнимых требований в сфере безопасности.

Столтенберг сказал, что отправил письмо в четверг, призывая Лаврова согласиться на новые переговоры в формате Совета Россия-НАТО, который собрался в январе, чтобы официально обсудить призывы Москвы к союзникам вывести войска из Восточной Европы.

Он также заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что нет никаких признаков отступления России от границ Украины — несмотря на то, что на этой неделе Россия заявила, что начала выводить войска — и что риск конфликта реален, поскольку Москва продолжает наращивать военные силы.

«Я пригласил Россию и всех союзников по НАТО на встречи в Совете Россия-НАТО. И я повторил свое приглашение в письме, которое я направил министру Лаврову в четверг», — сказал он.

«Мы крайне обеспокоены, потому что мы видим, что они продолжают наращивать силы, они продолжают готовиться. И мы никогда в Европе не видели со времен окончания холодной войны такой большой концентрации боеспособных войск», — сказал он.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. Согласно Вячеславу Володину, над Европой нависла угроза «большой войны», и эту угрозу создает, разумеется, не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский.

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