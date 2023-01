Нетаниягу может быть эффективным посредником между Украиной и рф — помощник Зеленского

Старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предположил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу мог бы выступать в качестве переговорщика между москвой и Киевом, возродив идею, которая безуспешно пытались реализовать при предыдущем израильском правительстве, чтобы положить конец войне.

Весной 2022 года бывший премьер-министр Нафтали Беннет в течение нескольких недель выполнял функции посредника, используя рабочие отношения Израиля с обеими странами для передачи сообщений между Зеленским и президентом рф владимиром путиным, а также координируя свои действия с другими региональными державами. Беннет даже прилетел в москву, став одним из первых мировых лидеров, встретившихся с путиным на раннем этапе войны. Однако Беннет не смог добиться прогресса и в конце концов решил отказаться от усилий, поскольку его коалиция распалась.

Нетаниягу сказал, что к нему обращались с просьбой выступить посредником между Зеленским и путиным, когда он был лидером оппозиции, но уступил место действующему правительству. В прошлом месяце он сказал, что такие предложения могут появиться снова, но не сказал, прислушается ли он к этому призыву.

«Я не сомневаюсь, что Нетаниягу мог бы быть эффективным посредником. Поскольку он точно понимает, что такое современные войны и в чем суть посредничества в этих условиях», — заявил Михаил Подоляк сети i24NEWS.

Однако Подоляк заявил, что москва не заинтересована в реальных переговорах: «Под видом переговоров россия хочет капитуляции Украины».

