Нетаниягу может быть эффективным посредником между Украиной и рф — помощник Зеленского

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вернувшийся премьер-министр Нетаниягу «точно понимает, что такое современные войны», а также «суть посредничества».

Старший советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предположил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу мог бы выступать в качестве переговорщика между москвой и Киевом, возродив идею, которая безуспешно пытались реализовать при предыдущем израильском правительстве, чтобы положить конец войне.

Весной 2022 года бывший премьер-министр Нафтали Беннет в течение нескольких недель выполнял функции посредника, используя рабочие отношения Израиля с обеими странами для передачи сообщений между Зеленским и президентом рф владимиром путиным, а также координируя свои действия с другими региональными державами. Беннет даже прилетел в москву, став одним из первых мировых лидеров, встретившихся с путиным на раннем этапе войны. Однако Беннет не смог добиться прогресса и в конце концов решил отказаться от усилий, поскольку его коалиция распалась.

Нетаниягу сказал, что к нему обращались с просьбой выступить посредником между Зеленским и путиным, когда он был лидером оппозиции, но уступил место действующему правительству. В прошлом месяце он сказал, что такие предложения могут появиться снова, но не сказал, прислушается ли он к этому призыву.

«Я не сомневаюсь, что Нетаниягу мог бы быть эффективным посредником. Поскольку он точно понимает, что такое современные войны и в чем суть посредничества в этих условиях», — заявил Михаил Подоляк сети i24NEWS.

Однако Подоляк заявил, что москва не заинтересована в реальных переговорах: «Под видом переговоров россия хочет капитуляции Украины».

‘Netanyahu could be an effective mediator between #Russia and #Ukraine‘ In an i24NEWS Exclusive, #Zelensky Advisor @Podolyak_M says #Netanyahu can be an effective mediator when serious negotiations occur Watch the full interview at 8pm Israel time on #TheRundown with @calev_i24 pic.twitter.com/NN24TllQqS — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 5, 2023

Подоляк заявил, что россия стремится к прекращению огня, которое позволило бы ей сохранить свои территориальные приобретения, а также дало бы ей время для перевооружения с помощью Ирана и Северной Кореи — условия, которые Украина отвергает, поскольку она постепенно набирает силу у российских войск и вытесняет их с оккупированной территории.

Комментарии Подоляка, похоже, развеяли опасения по поводу напряженности в отношениях между Израилем и Украиной после того, как Киев выразил недовольство поведением министра иностранных дел Эли Коэна в первые дни его работы.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины рассказали о дальнейших действиях россиян в войне. рф продолжает наращивать силы и готовится к новому обострению на фронте, которое может произойти в феврале 2023 года, ведь в этом месяце будет ровно год, как агрессор начал против Украины войну.

Кроме этого, в Украине спрогнозировали, сколько еще массированных атак сможет нанести россия. Некоторые ракеты, которые рф использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера.

Кроме этого, в Киеве спрогнозировали время самых горячих боев против россиян. По словам главы ГУР, цель Украины — возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что следят за ядерным арсеналом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.