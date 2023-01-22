Невидинная щедрость: россиянин получил одну копейку от властей в качестве субсидии

Россиянин считает, что «лучше бы не позорились».

Житель Ишима (Тюменская область, *россия) подал заявление на получение субсидии для оплаты коммунальных услуг, после чего получил от городских властей материальную помощь размером в одну копейку.

Об этом сообщает издание «Ura».

«Лучше бы не позорились, чем такие цифры писать. Спасибо нашей администрации за такую нереальную помощь в оплате коммунальных услуг», ‒ написал мужчина в социальных сетях.

К своей публикации россиянин приложил копию решения городской администрации. В нем сказано, что власти одобрили выделение субсидии на оплату коммунальных услуг, размер которой составил 0,01 рубль.

Житель Ишимы утверждает, что ежемесячный платеж за ЖКУ у него составляет 10 тысяч рублей. Журналисты направили запрос в мэрию Ишима, но ответ пока что не получили.

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Страна потеряла часть доходов, на ее территории замедляются производства и другие секторы. Рогофф считает, что странам Запада не стоит отменять санкции в случае победы Украины в войне, чтобы в будущем кремль не смог накопить ресурсы для новых вторжений.

«Курсор» сообщал, что в россии предлагают «мобилизовать» прихожан православной церкви.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!