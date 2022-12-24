Новый указ Лукашенко: что ожидает высших чиновников

Лукашенко одобрил список высших чиновников Беларуси, которые обязаны проходить медицинское освидетельствование. Один нюанс — самого Лукашкнко в этом списке нет.

Указ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Указ предусматривает, что медицинское освидетельствование должны проходить чиновники, являющиеся кандидатами на самые высокие должности в РБ, в том числе и премьер-министр, председатели Верховного и Конституционного судов, главы администрации президента, государственного секретаря нацбезопасности, генпрокурора, председателя Нацбанка, министров, послов и другие.

Сообщается, что эти чиновники должны проходить медицинскую комиссию по направлению государственных органов. При этом прописано единственное исключение — «если иное решение не принято президентом».

Согласно документу, медицинское освидетельствование должна проводить Межведомственная медицинская комиссия, которую специально создадут для этого. Комиссия получит право направлять высших чиновников на медико-социальную экспертизу.

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