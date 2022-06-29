Обмен пленными: Украина вернула 95 защитников Азова

144 украинских защитника вернулись домой в рамках самого значимого и масштабного обмена за все время войны с рф. Минобороны Украины сообщило, что переговоры о возвращении остальных военных продолжаются.

Украина смогла организовать долгожданный обмен пленными. В рамках этого масштабного действия домой вернутся 144 украинских военнослужащих, вывезенных в рф*.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило: «Это крупнейший обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных – 95 защитников «Азовстали». Среди них — 43 военнослужащих полка Азов».

Сообщается, что большинство военных имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, ампутации конечностей. Они будут направлены для оказания неотложной медицинской помощи.

Самому младшему среди освобожденных всего 19 лет.

ГУР заявило, что штаб проводит дальнейшую работу по освобождению всех украинских военнопленных.

«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!