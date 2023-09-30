В июне россияне заявили, что нашли у Елены Зеленской паспорт гражданки Израиля.

Во время оценки стоимости "национализированной" российскими оккупантами квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте (Крым, Украина) в "тайнике" якобы была найдена косметичку его жены Елены.

Об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что в косметичке был найден российский паспорт на имя Елены Владимировны Зеленской.

«Гражданство рф* было самым мудрым решением Елены. Вот мы и узнали ее истинные политические предпочтения», - написали пропагандисты.

В то же время в открытых источниках нет информации о том, что Елена Зеленская получала паспорт рф.

Как известно, в июне российские оккупанты заявили, что нашли у Елены Зеленской паспорт гражданки Израиля. При этом они забыли, что на иврите слова пишутся справа-налево.

Напомним, квартиру Зеленских в Ялте "национализировали" в конце мая 2023 года. Оккупационные власти заявили, что намерены выставить ее на аукцион.

Как сообщал Курсор, во временно оккупированном россиянами Крыму проводится работа по отчуждению ранее национализированного имущества граждан Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый спикер государственного совета Крыма владимир константинов.

По его словам, на сегодняшний день на полуострове проведено восемь аукционных процедур по реализации "национализированного" недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. В частности, заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей (около 33 млн шекелей). В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.

Также мы писали о том, что Вооруженные силы Украины намерены вернуть под свой контроль Крым, который российская федерация незаконно аннексировала в 2014 году. Для этого они могут использовать различные методы, но сейчас они дают россиянам возможность покинуть полуостров самостоятельно. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, если россияне не захотят самостоятельно выехать из Крыма на территорию россии, значит Украине придется их оттуда "выкуривать" с помощью того оружия, которым сейчас обладают военнослужащие. И полуостров ВСУ деоккупируют таким образом, который сочтут необходимым.