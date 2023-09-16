Российские оккупанты в Крыму продают квартиру Зеленского и еще сто объектов на аукционах

По словам так называемого спикера Крыма, объекты перейдут во владение "новым, порядочным собственникам".

Во временно оккупированном россиянами Крыму проводится работа по отчуждению ранее национализированного имущества граждан Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый спикер государственного совета Крыма владимир константинов*.

По его словам, на сегодняшний день на полуострове проведено восемь аукционных процедур по реализации "национализированного" недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. В частности, заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей (около 33 млн шекелей). В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.

"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений. ... Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения", - написал константинов.

Он отметил, что так называемая "антитеррористическая комиссия" продолжает работу по выявлению имущества украинцев на территории Крыма.

"Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам", - добавил оккупант.

Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины намерены вернуть под свой контроль Крым, который российская федерация незаконно аннексировала в 2014 году. Для этого они могут использовать различные методы, но сейчас они дают россиянам возможность покинуть полуостров самостоятельно. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, если россияне не захотят самостоятельно выехать из Крыма на территорию россии, значит Украине придется их оттуда "выкуривать" с помощью того оружия, которым сейчас обладают военнослужащие. И полуостров ВСУ деоккупируют таким образом, который сочтут необходимым.

Напомним, что россия предпринимает шаги для защиты Крымского моста от возможных атак.