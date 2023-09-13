Оккупированный Севастополь сотрясла серия взрывов — местные жители показали видео последствий

При этом развожаев уверил, что опасности для гражданских объектов в городе нет.

В министерстве обороны россии также отчитались о неспокойной ночи в Севастополе.

Оккупанты насчитали якобы десять крылатых ракет, которыми ВСУ, по их версии, атаковали судоремонтный завод в Севастополе.

Они утверждают, что семь ракет сбили, однако оставшихся трех хватило, чтобы подбить два корабля, находящиеся на ремонте.

Также россиянам снова показались “безэкипажные катера” в море. Якобы они атаковали отряд российских кораблей во время морского перехода.

Оккупанты заявили, что патрульный корабль «василий быков» уничтожил все эти катера.

Курсор писал, что военный аналитик назвал главную цель ударов ВСУ по Крыму: будет все пылать.

Напомним, что ночью в москве возле останкинской башни прогремели взрывы, вспыхнул пожар — опубликовано видео.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!