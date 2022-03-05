ООН: Число беженцев из Украины достигло 1,45 миллиона человек

Агентство ООН предположило, что в конечном итоге Украину могут покинуть до 4 миллионов человек, предупредив, что даже этот прогноз может быть пересмотрен в сторону увеличения.

Международная организация по миграции сообщает, что число людей, покинувших Украину с начала боевых действий, достигло 1,45 миллиона человек.

Миграционное агентство ООН, ссылаясь на данные государственных министерств стран, куда они прибыли, утверждает, что 787 300 из них отправились в Польшу. Около 228 700 уехали в Молдову, 144 700 — в Венгрию, 132 600 — в Румынию и 100 500 — в Словакию.

МОМ утверждает, что граждане 138 стран пересекли границы Украины в соседние государства.

Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене. Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в сети появились новые кадры поражения российского вертолета.

Еще напомним, что ведущий художественный музей Украины превратился в волонтерский центр. Теперь, когда Украина подвергается нападению России, галерея закрыта, ее шедевры спрятаны в филиале музея во Дворце Потоцких или за высокими кучами мешков с песком.

Гражданам Великобритании приказали покинуть Россию в обязательном порядке.

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