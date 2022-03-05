В сети появились новые кадры поражения российского вертолета

Украинские военные продолжают защищать страну от российского агрессора. Несмотря на то, что противник имеет преимущество в воздухе, его самолеты и вертолеты все равно активно сбивают.

Военные Украины смогли сбить боевой вертолет противника. Это произошло утром пятого марта.

Об этом сообщил бывший народный депутат Верховной Рады Украины Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

Он заявил, что к нему в руки попало оперативное видео от аэроразведки. Точное место падения вертолета он не назвал. Ознакомиться с видео можно ниже:

Ранее Курсор сообщал, что ведущий художественный музей Украины превратился в волонтерский центр.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Россия сорвала режим тишины, а потому эвакуация из осажденных городов откладывается.

Еще напомним, что украинцы пытаются прогнать российских захватчиков из своих городов.

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