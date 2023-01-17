Остановить теракты против украинцев: Запад может устранить возможность производства ракет в рф

Своими террористическими атаками и ракетными обстрелами жилых домов россия сама призывает войну на свою территорию.

Массированный ракетный удар по Украине, который россия* варварски нанесла по мирным городам и домам, унес жизни более 40 людей.

Об этом сообщает aktualnezpravodajstvi.

Даже после девятого пакета экономических и финансовых санкций Запада некоторым критически важным для ВПК рф отраслям удалось избежать ограничений. Несмотря на все санкции россияне производят ракеты с эффективностью, которая в два раза выше, чем в мирное время, поскольку москве удается обходить санкционные механизмы.

Самостоятельно восполнить ракетные запасы россия не может, но активно ищет помощи у других государств, при этом сама прилагает значительные усилия по наращиванию темпов работы военного комплекса и производства ракет. В частности микросхемы для ракет приобретаются обходными путями через третьи страны.

Благодаря введению предыдущих пакетов санкций Запад запретил поставлять российским террористам товары двойного назначения. Теперь россияне вынуждены разбирать на запчасти бытовую технику и использовать полученные из нее микросхемы в военных системах, ракетах и беспилотниках.

Поэтому сейчас Запад должен сделать выводы и «обезглавить» российский ВПК, лишив доступа к товарам двойного назначения.

Необходимо по максимуму ввести полный спектр возможных санкций против россии и ее производства, чтобы сделать невозможным производство ракет и БПЛА.

Также спасти Украину могут страны НАТО, если предоставят защитникам различные виды вооружения с большим радиусом действия, которое поможет разрушить заводы по производству ракет на территории россии. Фактически, своими террористическими атаками и ракетными обстрелами жилых домов россия сама призывает войну на свою территорию.

Ранее Курсор писал, что израильский военный рассказал, почему путин не отказывается от ракетных ударов по Украине.

Курсор сообщал жуткие подробности трагедии в Днепре: из-под завалов разрушенного ракетой дома достали тело беременной женщины.

Также редакция информировала, что в ВСУ рассказали о боях под Соледаром: россияне бросают своих раненых умирать от холода.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!