Отец одного из взятых в плен российских оккупантов высказался по поводу войны с Украиной

Мужчина рассказал о том, что его сын знал, что отправляется в Украину. Он также сказал, что не хочет, чтобы его 19-летний Рафик был пушечным мясом в этой войне.

Многие российские оккупанты попали в плен после того, как РФ решилась на вторжение в Украину. Одним из первых, о которых стало известно СМИ, некий Рафик Рахманкулов, 2002 года рождения.

Представители российского «Дождя» пообщались с отцом Рафика. Мужчина рассказал, что его сын – это контрактник, который перешел на такой тип службы 1,5 месяца назад. Он заявил, что не хочет, чтобы его 19-летний сын был пушечным мясом.

23 февраля Рафик говорил с отцом. Уже тогда он знал, что их будут отправлять «пересекать границу».

Другими словам, несмотря на все заявления военных РФ, что они якобы ехали «на учения», на самом деле они все знали. Они знали, будут наступать на Украину. По какой причине отец Рафика, узнав, что его сын отправляется на войну в Украину, не стал обращаться с жалобами в минобороны РФ или в СМИ – неизвестно.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Латвия отправила в Украину более 30 грузовиков с медикаментами и боеприпасами.

Кроме того, мы писали, что украинские военные захватили в плен командира российского танкового батальона.

Еще напомним, что в украинском Николаеве будут платить тысячу долларов за обнаружение вражеских «маячков».

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