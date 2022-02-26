В украинском Николаеве будут платить тысячу долларов за обнаружение вражеских «маячков»

В Николаеве на юге Украины показали, как выглядят «маячки» вражеских войск, и пообещали заплатить 1000 долларов тому, кто их найдет.
Маячки обнаруживаются в районах военных объектов и объектов критической инфраструктуры. Кстати, в Николаеве рядом с админдомами и военными объектами запретили снимать видео – за это будут задерживать и изымать технику.
«Это метка для крылатой ракеты. Кто такую принесет — плачу 1000$», — сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Опасные предметы просят искать и при нахождении вызывать полицию. Это помешает вести огонь по городу.
Как ранее писал Курсор, в городе Ахтырка, Сумская область, умерла 7-летняя девочка, которая получила ранение во время обстрела города из «Градов».
Кроме того, редакция нашего портала писала, что в Москве будут проверять машины с украинскими номерами, введен план «Анаконда».
Еще напомним, что израильская группа помощи вылетела в Молдову, чтобы помочь украинским беженцам.
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