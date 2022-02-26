В украинском Николаеве будут платить тысячу долларов за обнаружение вражеских «маячков»

Война. Фото: Подбитое русское МТЛБ под Харьковом в субботу 26.02.2022..Фото Мариенко Андрея/УНИАН

В Николаеве призвали искать «маячки» для российских ракет – их обнаруживают обычно возле админпостроек и военных объектов.

В Николаеве на юге Украины показали, как выглядят «маячки» вражеских войск, и пообещали заплатить 1000 долларов тому, кто их найдет.

Маячки обнаруживаются в районах военных объектов и объектов критической инфраструктуры. Кстати, в Николаеве рядом с админдомами и военными объектами запретили снимать видео – за это будут задерживать и изымать технику.

«Это метка для крылатой ракеты. Кто такую ​​принесет — плачу 1000$», — сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Опасные предметы просят искать и при нахождении вызывать полицию. Это помешает вести огонь по городу.

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