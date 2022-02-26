Российские оккупанты расстреляли рейсовый автобус с украинцами, 5 погибших

Война. Фото: Украинские военные рассматривают вещи и оружие, захваченное у россиян под Харьковом в субботу 26.02.2022..Фото Мариенко Андрея/УНИАН

Оккупанты расстреляли рейсовый автобус вблизи села Волохов Яр в Харьковской области – сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко. 5 человек погибли, 6 – ранены. Все — жители Торецкой общины.

Российские оккупанты расстреляли рейсовый автобус в Харьковской области, рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

5 человек погибли, 6 – ранены. Все жители Торецкой общины. Среди погибших две женщины и трое мужчин.

«Россия убивает мирных жителей. И за свои преступления будет наказана», — написал Кириленко.

Обстрел произошел вблизи села Волохов Яр Изюмского района Харьковской области.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов. Вооруженные силы Украины захватывают все больше техники оккупанта. Множество российских солдат бросают Танки, БТР и прочий военных транспорт, убегая к границе с РФ. Украинский военный осмотрел бронетехнику российских оккупантов, и, по его словам, россияне приехали на очень плохом военном транспорте. Ролик был опубликован на странице Сухопутных войск Украины.

Также редакция Курсора сообщала, что Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.

Еще напомним, что российская ракета разрушила жилой дом в Киеве.

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