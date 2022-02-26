Украинские военные захватили в плен командира российского танкового батальона

Украинская армия продолжает оборонять свою страну от российских оккупантов. Многие из них сдаются в плен, других военные пленят сами во время боя. Фото и видео с пленными оккупантами распространяются в сети.

Украинские военные взяли в плен командира танкового батальона 35-й мотострелковой бригады Центрального военного округа армии РФ. Речь идет о некоем майоре Щеткине Леониде Петровиче из города Олейск.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Північ».

В сообщении сказано, что пленный является выпускником Казанского военного танкового училища. Он женат и имеет двоих детей.

Вооруженные силы Украины подбили его танк, но он чудом остался жив. Также в сети показали его фотографии, а также снимки его документов.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Сумской области получивший ранение ребенок умер.

Кроме того, наш сайт писал, что страны Балтии планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Еще напомним, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов.

Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных.

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