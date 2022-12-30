Падение ракеты в Беларуси: Посол Украины вызван в МИД РБ

Накануне сообщалось, что во время массированного ракетного удара россии* по Украине в Брестской области Беларуси упала или была сбита ракета.

МИД Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за падения ракеты на территории республики.

Об этом сказал дипломат в комментарии Суспільному.

По словам дипломата, в Беларуси заявляют, что упавшая ракета — это якобы «украинская ракета» С-300. Он добавил, что в белорусском МИД сказали, что в направлении территории РБ «зафиксировали пуск с территории Украины зенитной управляемой ракеты С-300».

Также в ведомстве отметили, что ПВО республики сбило запущенную ракету. Обломки ракеты были найдены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха (Ивановский район, Брестская область).

Дипломат сказал, что беларусь проводит расследование этого инцидента.

Стало известно, что Минобороны Украины заявило о готовности провести расследование этого инцидента.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси упала ракета. Ряд СМИ сообщают, что в Брестской области Беларуси упала или была сбита ракета.

Курсор писал, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине. Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

Массированная атака рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области. В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне сообщений о 120 ракетах, которыми рф атаковала Украину.

Напомним, что рф устроила новую массированную атаку по Украине: первые подробности и фото.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.