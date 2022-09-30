Песков выступил с заявлениями по Украине

По словам пресс-секретаря президента рф владимира путина* дмитрия пескова, кремль будет рассматривать обстрелы новых территорий, которые войдут в состав россии, как агрессию против российского государства.

Согласно сообщениям ряда СМИ, сегодня, 30 сентября, в москве состоится подписание четырех договоров о «присоединении» так называемых днр/лнр», подконтрольных россиянам территорий Херсонской и Запорожской областей к рф.

По словам пескова, «территории днр и лнр» войдут в состав российской федерации в границах 2014 года, в которых рф ранее и признала их независимость. Это означает, что россия считает «своей границей» границы Донецкой и Луганской областей.

Песков заявил, что касательно росийских границ в Запорожской и Херсонской областях (нынешнюю линию фронта или же границу этих областей целиком) будет озвучено позже.

«Москва будет рассматривать обстрелы новых территорий после их вхождения в состав рф как агрессию против нее», — заявил песков.

Он также отметил, что Украина «ушла с переговорного трека» и добавил, что требования кремля остаются прежними.

Песков, говоря о возможности применения рф ядерного оружия, сказал: «Что касается всей этой ядерной дискуссии, то еще раз мы можем всех пригласить ознакомиться с соответствующей доктриной, где все написано».

Ранее Курсор писал, что путин подписал указы о «независимости» областей Украины. россия запустила процесс аннексии Запорожской и Херсонской областей.

Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

Ранее в Генштабе Украины рассказали, сколько россиян уже призвали на службу.

Также Курсор сообщал о том, что Минобороны Украины оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения.

Помимо этого, россия ищет основания, как обосновать участие в войне белорусской армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!